DJ de Barra Mansa estreia no maior festival de música eletrônica do Brasil

Matéria publicada em 6 de outubro de 2022, 16:28 horas

Claudio Nable vai agitar evento ao lado de nomes como DJ Alok, Vintage Culture e Bhaskar

Barra Mansa/Bahia – O DJ e produtor musical barra-mansense Claudio Nable é atração confirmada na próxima edição do Universo Paralello Festival, que acontece entre os dias 27 de dezembro a 3 de janeiro, na praia de Pratigi, na Bahia. O artista teve o nome divulgado pela organização do evento e promete agitar o público que busca a cada dois anos a atmosfera única e eletrizante da praia paradisíaca. Ao todo, serão mais de mil apresentações musicais e atividades culturais em sete dias do festival que está em sua 16ª realização.

Conhecido como DJ Nable, Claudio vem se tornando referência quando o assunto é música eletrônica. Ele já conta com mais de 1 milhão de acessos em produções de sua autoria nas mais diversas plataformas digitais de áudio, além de variados singles lançados por gravadoras nacionais e internacionais, sendo o último na Índia. Nable teve sua participação confirmada no palco Pista Pirata, que é responsável por revelar talentos do cenário eletrônico. Em sua rede social, o DJ publicou um cartaz do evento e comemorou a estreia no festival.

“Só pra deixar registrado aqui minha primeira participação no Universo Paralello. Estou muito feliz! É a realização de um sonho, mas ainda sim é só o começo, continuaremos com muito esforço e trabalho. Não tenho nem palavras para descrever esse momento, agradeço a todos vocês que sempre me apoiam. Vamos com tudo!!!”, celebrou o artista.

Considerado um dos maiores festivais de arte, música e cultura alternativa da América do Sul, o Universo Paralello é referência para DJs de todo o país e traz um extenso line up em quase todas as vertentes de música eletrônica. Criado por Juarez Petrillo, pai do renomado DJ Alok, o evento teve sua primeira edição no ano 2000, e reuniu amantes da música eletrônica dispostos a experimentar a filosofia de propagar a paz e o amor.

O Festival desse ano contará com grandes nomes da modalidade eletrônica, entre eles os DJ’s Alok, Astrix, Vintage Culture, Vegas, Neelix, Mochakk, Chapeleiro, Bhaskar, entre outros. Personalidades famosas da música nacional também já passaram pelo festival, como o cantor e compositor Caetano Veloso, Lenine, Criolo e Djonga. Essa edição já conta com a presença confirmada do músico Chico César. São mais de 8 palcos simultâneos com uma enorme variedade de artistas se apresentando entre eles.