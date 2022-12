DNIT e K-Infra aprovam projeto do novo acesso ao Santo Agostinho - Diário do Vale

Matéria publicada em 28 de dezembro de 2022, 07:40 horas

Bairro mais populoso de VR possui cerca de 35 mil moradores; investimento gira em torno de R$3,5 milhões e obras devem começar no início de 2023

Volta Redonda – O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, anunciou nesta terça-feira (27), que o DNIT (Departamento de Nacional de Infraestrutura de Transportes) e a K-Infra (concessionária que administra a Rodovia Lúcio Meira – BR-393) aprovaram o projeto básico para construção de uma grande rotatória de acesso ao bairro Santo Agostinho. Mais de 35 mil moradores serão beneficiados com o investimento de cerca de R$3,5 milhões.

Tanto o DNIT quanto a K-Infra aguardam o projeto Executivo da obra para autorizar a prefeitura a realizar a licitação. De acordo com o governo municipal, a previsão é de que ele esteja concluído até o dia 20 de janeiro. As obras devem começar nos primeiros meses de 2023.

De acordo com o prefeito, com projeto básico aprovado, agora os técnicos da prefeitura se concentram no projeto Executivo, onde serão detalhados os gastos com intervenções, drenagem e asfaltamento.

– A solução da rotatória partiu do exemplo das estradas de São Paulo. Será uma rotatória do tipo longa, na qual não há necessidade de parar. O fluxo é contínuo para quem for entrar e sair do bairro. O mesmo tipo de rotatórias que foram feitas no Rodoanel Mario Covas em São Paulo – disse Neto ao DIÁRIO DO VALE.

O vereador Vampirinho agradeceu o prefeito pela solicitação que havia feito sobre os trabalhos e disse que os moradores ganharão muito.

– Estou muito feliz em terminar o ano com essa ótima notícia – disse o parlamentar.

O prefeito Neto lembrou que o maior objetivo é evitar acidentes e diminuir a distância do retorno para os motoristas que desejam sair do bairro.

– Aquele trecho é o ponto mais crítico da BR-393 e que se agravou com a abertura da Rodovia do Contorno. O projeto já foi aprovado pelo Dnit e em breve as obras começam. Valeu a pena esperar; valeu a pena me cobrar, vereador – concluiu Neto.