Dnit vai investir R$ 2,7 milhões na manutenção da Rodovia do Contorno, afirma deputado

Matéria publicada em 24 de abril de 2023, 20:46 horas

Volta Redonda – O deputado estadual Jari de Oliveira anunciou com exclusividade ao DIÁRIO DO VALE que o Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre) assinou um contrato com a empresa LCM para manutenção e conservação da Rodovia do Contorno, em Volta Redonda. A informação foi repassada na noite desta segunda-feira (24).

De acordo com Jari, os trabalhos serão iniciados na primeira quinzena do mês que vem e terá custo de R$ 2,7 milhões aos cofres do Dnit.

– Estamos em Brasília e voltando com uma boa notícia em relação a Rodovia do Contorno. Depois da nossa luta, o Dnit fez um contrato emergencial com a empresa LCM, para manutenção e conservação. O contrato prevê manutenção, conservação da estrada e revitalização da sinalização vertical e horizontal – disse Jari.