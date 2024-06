Doações de sangue no Hemorio crescem 27% durante a ação Rota Solidária

Rio – O Hemorio registrou na última semana um aumento de 27% no número de bolsas de sangue coletadas durante a ação Rota Solidária, que totalizaram 1.902 bolsas coletadas.

De acordo com a direção da unidade, a ação foi realizada pelo segundo ano consecutivo em parceria entre o hemocentro e empresas de transporte do Rio, que ofereceram passagens de graça para voluntários que foram à unidade doar sangue.

Isto colaborou para que o Hemorio levasse a sua média diária de doações, recebendo 380 doações de sangue por dia, 80 a mais do que em dias comuns.

O objetivo da campanha, realizada entre os dias 10 e 14 de junho, foi viabilizar a integração entre doadores e o Hemorio e aumentar os estoques de sangue no Junho Vermelho, mês dedicado à conscientização sobre a importância da doação de sangue para salvar vidas.

Participaram da iniciativa MetrôRio, VLT Carioca, Semove, CCR Barcas e SuperVia, o aplicativo Uber, os cartões de bilhetagem eletrônica Riocard Mais e Jaé, além do America Football Club, que levou a diferentes meios de transporte o mascote Sangue Bom.

“Exaltamos a população do estado do Rio que se engajou pelo segundo ano neste ato de amor que é doar sangue. Cada bolsa salva até quatro vidas.

Agradeço também às empresas de transporte por participarem dessa ação de solidariedade, que mobilizou tantas pessoas esse ano”, disse o diretor-geral do Hemorio, Luiz Amorim.

O estoque de sangue do Hemorio abastece cem unidades públicas de saúde, entre elas, todos os grandes hospitais de emergência do estado e unidades da rede federal, além do próprio hospital do Hemorio, que atende a pacientes com doenças hematológicas como anemia falciforme, hemofilia, leucemia, entre outras. A meta do instituto é fechar o ano com 90 mil bolsas de sangue coletadas.

Além do Hemorio, o estado conta com outros 27 hemocentros: mais 12 pontos de coleta na capital e os localizados nos municípios de Niterói, São Gonçalo, Rio Bonito, Angra dos Reis, Resende, Barra Mansa, Volta Redonda, Vassouras, Nova Friburgo, Teresópolis, Cabo Frio, Itaperuna, Campos e Macaé.