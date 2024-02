Doenças Raras: Estado do Rio é o primeiro do Brasil a ter Estatuto para pacientes raros

Rio – A Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj) aprovou em 1ª discussão, na terça-feira (27), o projeto de lei do deputado Munir Neto (PSD), que cria o Estatuto da Pessoa com Doença Crônica, Complexa e Rara. Esta aprovação tornou o Estado do Rio de Janeiro o primeiro do país a ter um Estatuto aprovado para pacientes portadores de enfermidades destes tipos.

Com esta aprovação em primeira votação, que aconteceu de forma unânime entre os deputados e pedidos de coautoria por grande parte de outros parlamentares, o Rio de Janeiro larga na frente dos outros estados do país, no que diz respeito a ter uma lei específica para estas doenças.

No Congresso Nacional tramita também um estatuto semelhante, mas ainda não foi à votação.

Munir Neto é o autor de outros três projetos, voltados para pessoas com doenças raras, aprovados em primeira votação na Alerj, que possibilitam que estes cidadãos tenham atendimentos prioritários.

O deputado coordena a Frente Parlamentar de Doenças Raras e frisou que o Estatuto representa um importante avanço nas conquistas dos direitos: “As doenças são raras, mas os raros são muitos e cidadãos plenos de direitos”, frisou Munir.

O Estatuto do Rio avança em importantes pontos, como incluir nos Direitos Fundamentais a assistência biopsicossocial, ou seja, o raro e seus familiares têm direito a uma rede protetiva social e mental que vai além do atendimento médico.

Segundo o deputado, existem outras duas inovações que também não constam do projeto federal como: criação de incentivos para pessoas raras no mercado de trabalho, assim como seus responsáveis legais, e a inclusão na relação de Deveres do Estado e da iniciativa privada da garantia de prioridade na matrícula escolar de alunos raros.

“O Estatuto cria uma rede ampla e eficaz que garante aos raros o exercício de direitos importantíssimos a uma qualidade de vida melhor para eles e seus familiares. É preciso que a sociedade olhe para os raros e os enxergue como cidadãos cheios de potencialidades contributivas para o desenvolvimento de uma sociedade”, enfatizou Munir Neto.

Outros benefícios do Estatuto

O Estatuto assegura outros direitos aos pacientes raros, como gratuidade de medicamentos e transporte público, e estabelece diversos deveres por parte do Poder Público e iniciativa privada, como distribuição de filtro solar para pessoas com lúpus e terapia nutricional para pessoas com doenças metabólicas.

Os outros três projetos de Munir Neto dão prioridade a pacientes raros nas unidades de saúde públicas e privadas (incluindo acompanhantes), nos órgãos da administração direta e indireta do Estado do Rio de Janeiro e na tramitação em todas as instâncias em processos e procedimentos administrativos em que figure como parte ou representante de uma pessoa rara.

Mais de 13 Milhões de Pacientes Raros no Brasil

Dados do Ministério da Saúde estimam que existam mais de 13 milhões de pessoas portadoras de doenças raras no Brasil. Mundialmente, este número é de cerca de 300 milhões de pacientes, portadores de até 8 mil tipos de doenças raras conhecidas pela ciência.

Semana Rara

Nesta semana, entre os dias 26 e 29, comemora-se a Semana Rara em todo o Brasil. No dia 29 é comemorado no mundo todo o Dia Mundial das Doenças Raras e a sessão de terça-feira foi voltada para projetos raros.