Dois acidentes são registrados na região nesta sexta-feira

Matéria publicada em 15 de maio de 2020, 13:00 horas

Um motociclista perdeu a vida após bater de frente com um carro na BR-393, em Barra do Piraí; já um motorista saiu ileso após tombar com um caminhão na Dutra

Sul Fluminense – Dois acidentes foram registrados na região nesta sexta-feira (15). Um, com vítima fatal, aconteceu na BR-393, no km 258, em Barra do Piraí, após a colisão de um veículo, modelo Fiat Fiorino e uma motocicleta. De acordo com agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motociclista morreu no local. O trânsito permanece lento, devido o aguardo da perícia e remoção do corpo da vítima.

Outro acidente aconteceu no km 287 da Dutra, em frente ao Posto PRF de Floriano, em Barra Mansa. Um caminhão tombou no vão de uma mureta que serve para passagem das viaturas, após atingir o meio fio de um canteiro que separa a pista do pátio do Posto da PRF. De acordo com os agentes, o motorista saiu ileso.