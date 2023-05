Dois atletas são selecionados por captador de talentos do Flamengo durante torneio em Resende

Matéria publicada em 8 de maio de 2023, 18:13 horas

Resende – Dois jogadores foram selecionados pelo captador de talentos do Clube de Regatas do Flamengo durante o torneio sub-9 para passar por período de avaliação, no Ninho do Urubu. O evento, destinado a atletas nascidos entre 2014 e 2016, foi realizado no sábado (6), no campo do CSSAN, no Monte Castelo, em Resende.

Participaram do evento as equipes, Rei da Bola (campeã), Canadá São José (vice campeã), S. E Porto Real, CSSAN, Fúria, Atlético Real e Boavista. Os dois jovens selecionados, um do Rei da Bola e outro do Fúria FC, irão comparecer em julho ao Ninho do Urubu para as avaliações.