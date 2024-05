Dois estupros de vulneráveis acontecem a cada uma hora no Brasil

País – O serviço Disque Direitos Humanos, o Disque 100, registrou 7.887 denúncias de estupro de vulnerável nos primeiros 134 dias do ano. Esses registros equivalem à uma média de 60 casos por dia ou dois registros por hora no Brasil. O crime de estupro de vulnerável é configurado pela prática sexual, com ou sem consentimento, com menores de 14 anos de idade.

A relação das denúncias foi divulgada neste sábado (18), em função do Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração de Crianças e Adolescentes, estabelecido pelo Congresso Nacional em 2000. A data foi escolhida por marcar o assassinato de Araceli Cabrera Sánchez Crespo, em Vitória (ES), há 51 anos, conhecido nacionalmente como o “Caso Araceli”, cujo crime permanece impune.

De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), o casos subnotificados deste crime ainda são maioria no Brasil. O Ipea estima que apenas 8,5% dos estupros, de modo geral, no Brasil são denunciados à polícia.