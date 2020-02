Dois franceses com suspeita de coronavírus foram atendidos em Paraty e prefeitura pede calma

Matéria publicada em 27 de fevereiro de 2020, 17:43 horas

Paraty – Dois franceses foram atendidos com suspeita de coronavírus em um hospital de Paraty. Segundo informou a prefeitura, todos os protocolos de seguranças estabelecidos por lei foram e estão sendo cumpridos. “Não há motivo para pânico”, diz a prefeitura por meio de nota. “Não existe nenhuma caso confirmado na cidade”, disse o prefeito Luciano Vidal, em um áudio enviado aos moradores.

A Secretaria de Saúde informou que os casos estão sendo investigados e ainda não foi constatado que se trata da doença. Os casos só são oficialmente reconhecidos como suspeitos após confirmação do Ministério da Saúde, o que ainda não ocorreu.

Ainda de acordo com a prefeitura, técnicos da Secretaria Municipal de Saúde e do Hospital Municipal Hugo Miranda participaram de duas reuniões de capacitação com os técnicos do Estado para tratar da abordagem de eventuais casos suspeitos da doença e estão devidamente preparados para seguir os protocolos definidos pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria Estadual da Saúde”.

-A prefeitura pede que a população fique atenta a tentativas de disseminação de notícias falsas sobre a doença em Paraty por parte de pessoas sem conhecimento técnico e que só estão interessadas em gerar alarde a respeito da doença. O único órgão com competência para tratar dos protocolos de prevenção e atendimento a casos suspeitos de coronavírus em Paraty é a Secretaria Municipal de Saúde, que está monitorando todos os atendimentos do Hospital Municipal Hugo Miranda – conclui a nota.