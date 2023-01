Dupla é presa em operação da Polícia Militar em Três Rios - Diário do Vale

Matéria publicada em 17 de janeiro de 2023, 18:49 horas

Três Rios – Dois homens foram presos, na manhã desta terça-feira (17), em uma operação do 38º Batalhão de Polícia Militar, no bairro Jaqueira, em Três Rios. Ao todo, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão. Com os suspeitos, foram apreendidos uma pistola 9mm, carregadores e munições de 9mm e calibre .38.

Segundo a PM, a operação teve como objetivo desestruturar uma das facções criminosas que vendiam drogas na região. Os alvos foram identificados por meio de monitoramento e trabalho de investigação do Serviço de Inteligência.

Os dois suspeitos foram encaminhados para a 108ª DP, permanecendo presos pelos crimes de tráfico, associação para o tráfico de drogas e posse ilegal de armas.