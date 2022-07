Dois homens morrem em confronto com a PM em Angra dos Reis

Matéria publicada em 12 de julho de 2022, 18:04 horas

Agentes apreenderam metralhadora, granadas e drogas no Morro da Glória

Angra dos Reis – Na madrugada de terça-feira (12) dois homens morreram em um confronto com policiais militares em Angra dos Reis. O confronto ocorreu na Rua São Felipe, no Morro da Glória. Os suspeitos chegaram a ser socorridos no Hospital Municipal da Japuíba, mas não resistiram.

Na ação, os policiais apreenderam uma metralhadora calibre 40, três granadas, 18 munições de calibre 40, 150 tiras de maconha e 240 pinos de cocaína.

Os agentes informaram que estavam em patrulhamento quando foram atacados a tiros.

Quando o confronto cessou, eles encontraram os dois homens feridos. O armamento e as drogas foram apresentados na delegacia de Angra dos Reis.