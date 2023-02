Dois homens são assassinados na Piteiras, em Barra Mansa - Diário do Vale

Matéria publicada em 16 de fevereiro de 2023, 22:21 horas

Barra Mansa – A Polícia Civil está investigando o assassinato de dois homens na noite desta quinta-feira (16), no bairro Piteiras, em Barra Mansa. O crime ocorreu Rua Otenilio Machado, próximo à quadra do bairro. Os nomes das vítimas e as idades não haviam sido revelados.

Segundo apurado pela reportagem, a dupla foi socorrida e levada em estado grave para a Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa. Agentes da 2ª Cia da Polícia Militar estiveram no local do crime e no hospital. No entanto, as vítimas não resistiram aos ferimentos e morreram.

A polícia vai tentar câmeras de segurança de casas na região para tentar identificar os autores.