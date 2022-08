Dois homens são baleados em Itatiaia

Matéria publicada em 2 de agosto de 2022, 11:08 horas

Itatiaia – Dois homens, de 43 e 32 anos, foram baleados na segunda-feira (1), em Itatiaia. A dupla tentativa de homicídio ocorreu na Rua Arlindo Manoel de Lima, na localidade conhecida como África II, no bairro de Penedo, em Itatiaia.

Um dos homens foi ferido no braço, e o outro, na perna. Eles foram socorridos no Hospital de Emergência de Itatiaia, onde contaram a policiais do 37º Batalhão da PM que os tiros foram disparos por um homem encapuzado que estava num veículo Prisma.

O atirador, que portava uma arma longa de calibre 12, fugiu no carro após disparar em direção as vítimas. Os dois feridos não souberam explicar por que atiraram neles.

O crime foi registrado na 99ª DP (Itatiaia), onde as investigações serão feitas por agentes daquela unidade policial.