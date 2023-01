Dupla é detida com réplica de arma de fogo e drogas em Engenheiro Paulo de Frontin - Diário do Vale

Matéria publicada em 18 de janeiro de 2023, 19:19 horas

Engenheiro Paulo de Frontin – Dois homens, um de 28 e outro de 30 anos, foram presos na tarde desta quarta-feira (18) por agentes do 10° Batalhão de Polícia Militar na Rua das Tulipas, no Morro do Sabao, no distrito Sacra Família do Tinguá, em Engenheiro Paulo de Frontin. Segundo a PM, foram apreendidos com os suspeitos uma réplica de pistola, 31 sacolés de cocaína e R$ 70 em espécie.

Ainda de acordo com os policiais, os homens foram encontrados após denúncias de tráfico de drogas no local. Os suspeitos tentaram fugir por uma área de mata nos fundos da residência, porém foam alcançados e detidos pelos agentes. Eles e o material apreendido foram encaminhados para a 98° DP, onde a ocorrência foi registrada.