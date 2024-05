Dois homens são presos com drogas no Coqueiros, em Volta Redonda

Segundo apurado pela reportagem, uma equipe do 28º Batalhão de Polícia Militar recebeu informações de moradores sobre um ponto de tráfico de drogas na localidade. Ao se aproximarem, os policiais se depararam com três suspeitos, um deles estava armado e chegou a apontar a arma para os agentes.

