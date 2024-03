Dois homens são presos com revólver e drogas em Resende

Resende – Dois homens foram presos com um revólver calibre 38 e drogas, nesta quarta-feira (6), por policiais do 37º Batalhão de Polícia Militar. Caso aconteceu no bairro Alvorada, em Resende.

Segundo os agentes, suspeitos foram abordados durante operação de vigilância integrada. Com a dupla foi apreendido: um revólver calibre 38, três munições do mesmo calibre, um tablete de maconha, uma trouxinha de maconha, 125 pinos de cocaína, 11 papelotes de cocaína, seis pedras de haxixe, aproximadamente 1000 pinos vazios, um caderno com anotações, R$ 82,00 e um coldre.

Advertisement

Os homens foram levados à 89ª DP, onde foram autuados por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, permanecendo presos.