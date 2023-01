Dois homens são presos por envolvimento com tráfico de drogas em Valença - Diário do Vale

Matéria publicada em 4 de janeiro de 2023, 16:11 horas

Polícia Civil de Valença prende suspeito de chefiar tráfico de drogas no Parque Pentagna



Foto: Divulgação

Valença – Agentes da 91ª DP prenderam nesta terça-feira (3), dois suspeitos de tráfico de drogas. Contra eles haviam mandados de prisão preventiva espedidos pela Justiça. A dupla foi localizada no bairro Parque Pentagna, após ser monitorada pelo setor de inteligência da Polícia Civil.

Segundo as autoridades, um dos presos é o chefe do tráfico de drogas da localidade onde foi encontrado. Ele mantinha uma associação para o tráfico em pleno funcionamento, contando com diversos criminosos investigados pela delegacia do município.

Ele e o comparsa foram encaminhados para o sistema prisional.