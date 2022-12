Dois homens são presos por suspeita de estupro em Rio das Flores - Diário do Vale

Matéria publicada em 20 de dezembro de 2022, 18:27 horas

Prisões ocorreram depois que o Ministério Público obteve os mandados na Justiça; um terceiro homem continua foragido

Rio das Flores – Dois homens foram presos por estupro de vulnerável na cidade de Rio das Flores, na manhã desta terça-feira (20). Policiais civis da 92ª DP prenderam, dois dos denunciados, depois que a Promotoria de Justiça de Rio das Flores obteve os mandados na Justiça. O terceiro mandado de prisão segue pendente de cumprimento porque o réu não foi encontrado nos endereços indicados nos autos.

Os mandados foram expedidos em três processos distintos. Ao todo, são quatro vítimas: três meninas e um menino. Todos os abusadores são do sexo masculino. Em um dos casos, o MP requereu a oitiva do adolescente, em sede de produção antecipada de prova, em observância ao que determina o artigo 11, da Lei nº 13.431/2017, realizada com o apoio do Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (NUDECA).

“É prioridade imprimir celeridade às investigações de abusos contra crianças e adolescentes, em observância à Recomendação nº 43 do CNMP, que dispõe sobre a necessidade de as unidades do Ministério Público conferirem maior celeridade e efetividade nas investigações, denúncias e acompanhamento das ações penais pela prática dos crimes de abuso e exploração sexual, tortura, maus-tratos e tráfico dessa parcela da população”, ressaltou a promotora de Justiça Gabriela Brandt.

Para a promotora, a efetividade das ações resulta da integração interinstitucional. “Ministério Público, Judiciário e Polícia Civil têm demonstrado a mesma preocupação e o mesmo cuidado na defesa da população infantojuvenil”, ressaltou Gabriela Brandt, que também faz um apelo aos moradores de Rio das Flores para que denunciem às autoridades casos de abuso sexual cometidos contra crianças e adolescentes. Os canais oficiais para denúncia são: Ouvidoria do MPRJ, telefone 127; Disque 100; Disque Denúncia, no número 2253-1177; ou a delegacia mais próxima.

A promotora também lembra que todos os processos que envolvem crianças e adolescentes são cobertos por sigilo, e que, por isso, nenhuma informação adicional pode ser divulgada.