Matéria publicada em 15 de janeiro de 2023, 15:14 horas

Volta Redonda – Dois homens foram presos, neste domingo (15), por tráfico de drogas, no bairro Siderlândia, em Volta Redonda.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 28º Batalhão detiveram dois suspeitos que estariam traficando no bairro Siderlândia. Os dois homens e o material apreendido foram encaminhados para a 93ª DP, onde a ocorrência foi registrada.