Dois homens sofrem tentativas de homicídio em Barra Mansa e Volta Redonda

Matéria publicada em 24 de fevereiro de 2020, 13:32 horas

Barra Mansa e Volta Redonda – Dois homens foram vítimas de tentativa de homicídio em Barra Mansa e Volta Redonda, entre a noite de domingo (23) e a madrugada de segunda-feira (24). Um homem, de 48 anos, foi esfaqueado, na Rua Fernando Tedesco, na São Lucas; já o outro, de 24 anos, foi baleado, na Avenida Presidente Kennedy, no bairro Ano Bom.

Os agentes receberam informações de que dois homens estariam discutindo no local (na São Lucas), e quando chegaram encontraram a vítima esfaqueada. O homem de 49 anos foi socorrido pelo SAMU e levado para o Hospital São João Batista. Ele contou aos policiais que o autor das facadas seria primo do dono do bar em que eles estavam. O caso foi registrado na 93ª DP (Volta Redonda), como tentativa de homicídio.

Já o jovem baleado, que estava em um ponto de ônibus, nas proximidades do Ilha Clube, em Barra Mansa, quando levou um tiro de raspão no abdômen e outro na perna esquerda. Ele foi levado para o Hospital Santa Maria II e transferido para a Santa Casa de Misericórdia, onde recebeu os primeiros socorros e foi liberado.