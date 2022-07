Dois jovens são assassinados em Ipiabas, distrito de Barra do Piraí

Matéria publicada em 6 de julho de 2022, 16:45 horas

Barra do Piraí – Dois jovens foram assassinados a tiros, na terça-feira (5), em Ipiabas, distrito de Barra do Piraí. O crime ocorreu na Rua Compadre Abbud.

Os corpos foram removidos para o Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda.

A polícia atribui os assassinatos a disputas pelo tráfico de drogas no distrito. A perícia recolheu no local projéteis de calibre 9mm e três celulares, que serão periciados.

Agentes da Polícia Militar chegaram a conduzir cinco pessoas à delegacia, entre elas duas mulheres, mas todos foram liberados.