Angra dos Reis – Um homem de, 20 anos, e um adolescente, de 17, foram detidos na manhã desta quarta-feira (29) no bairro Ilha das Cobras. Após receber denúncias, a Polícia Militar encontrou 55 gramas de entorpecentes (cocaína e maconha), além de dois celulares com os suspeitos na Rua Todos os Santos.

