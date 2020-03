Dois médicos de Barra Mansa testam positivo para Covid-19

Matéria publicada em 28 de março de 2020, 09:03 horas

Informação foi divulgada pelo prefeito Rodrigo Drable, na manhã deste sábado, dia 28

Barra Mansa- Dois médicos, moradores de Barra Mansa, foram confirmados com o novo coronavírus (Covid-19). A informação foi divulgada pelo prefeito Rodrigo Drable na manhã deste sábado, dia 28, em uma rede social. O prefeito disse que os médicos trabalham, em outra cidade, e que possivelmente foram contaminados em serviço.

Com isso, Barra Mansa registra 03 confirmados de Covid-19. Sendo que a primeira paciente, já foi liberada do isolamento, e não corre o risco de contaminar outras pessoas. O município foi o primeiro registrar a doença no Estado do Rio.

Drable reforçou o isolamento social a toda população de Barra Mansa, sendo a forma essencial de evitar o contágio do vírus presente na região.

Extensão do decreto de contingência do coronavírus

Na noite de sexta-feira, dia 27, Rodrigo Drable anunciou que as medidas restritivas ao comércio e ao isolamento social vão continuar em Barra Mansa, por mais 15 dias, a partir desta segunda-feira, dia 30. A extensão do decreto foi uma determinação do governador Wilson Witzel para todo o Estado do Rio de Janeiro.