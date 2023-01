Dois menores são apreendidos com drogas em Resende - Diário do Vale

Matéria publicada em 30 de janeiro de 2023, 18:46 horas

Resende – Dois menores de idade, de 15 e 16 anos, foram apreendidos com drogas por policiais do 37º Batalhão de Polícia Militar (37º BPM). Ação aconteceu na tarde desta segunda-feira (30) na Rua Francisco Estevão do Nascimento, no bairro Cidade Alegria, em Resende. Com eles foram apreendidas 106 trouxinhas de maconha, 68 pedras de crack, 39 pinos de cocaína e R$ 180 em espécie.

De acordo com a PM, os agentes perceberam três jovens agindo de forma suspeita e carregando sacolas durante patrulha na região. Ao perceberem a viatura, eles tentaram fugir, sendo que um deles conseguiu escapar dos policiais. Ao revistarem os menores, os policiais encontraram os entorpecentes. A apreensão foi realizada pelos agentes do Postos de Policiamento Comunitário (PPC) do Cidade Alegria 1SGT Franklin, CB Alves e CB Luiz.

O material e os menores foram levados para a 89ªDP, onde a ocorrência foi registrada.