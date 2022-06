PM flagra crime ambiental em Volta Redonda

Matéria publicada em 8 de junho de 2022, 07:18 horas

Volta Redonda – Dois pássaros da fauna silvestre brasileira foram apreendidos,recentemente, em Volta Redonda, após policiais militares terem ido verificar denúncia do Linha Verde (0300 253 1177) sobre animais silvestres em cativeiro.

Os agentes da 2ª UPAm estiveram na Rua A, no bairro Roma, onde no interior de um condomínio, procederam até a residência denunciada para fiscalização. Segundo os militares, foi constatada a existência de dois trinca ferros, dois canários da terra e dois papa capim, dos quais apenas dois não possuíam nenhuma anilha de identificação ou documentações.

Diante dos fatos, os policiais procederam à 93ª DP para o registro da ocorrência.

O Linha Verde reforça a solicitação para que a população continue denunciando crimes ambientais em todo o Estado do Rio através dos telefones 0300 253 1177 (interior, custo de ligação local) ou 2253 1177 (capital), além do APP “Disque Denúncia RJ” disponível para celulares. Por essa modalidade, o denunciante pode enviar fotos e vídeos, com a garantia do anonimato. É possível denunciar também através da página do Linha Verde no facebook, www.facebook.com/linhaverdedd ou ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br).

Lembrando que em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.