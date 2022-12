Dois pratas da casa assinam contrato profissional com o Resende - Diário do Vale

Matéria publicada em 29 de dezembro de 2022, 14:47 horas

Fábio Lucas, lateral-direito do sub-17, e Cauã Marangoni, meio-campo do sub-20, firmaram o vínculo com duração de três anos com o Gigante do Vale

Resende – O Resende assinou, nesta quarta-feira (28), o primeiro contrato profissional com dois pratas da casa. Fábio Lucas, lateral direito do sub-17, e Cauã Marangoni, meio-campo do sub-20, firmaram o vínculo com duração de três anos.

O lateral Fábio celebrou a conquista e agradeceu ao clube pela confiança.

– Agradeço a Deus e a minha família, que sempre me apoiou e incentivou a nunca desistir e, ao clube, por esta oportunidade. Cheguei ao Resende em abril deste ano e, desde a minha chegada até agora, tudo aconteceu de uma forma rápida. Estou realizando um sonho de criança, apesar de saber que o caminho ainda é longo para a consolidação na carreira – disse Fábio.

– Destaques em suas categorias, os “Crias da Pelé Academia”, Fábio e Cauã espelham o resultado do investimento que é feito nas categorias de base do clube – disse Carlos Leiria, coordenador técnico das categorias de base do Resende.