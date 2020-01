Dois suspeitos de tráfico de drogas são presos em Volta Redonda

Matéria publicada em 15 de janeiro de 2020, 08:48 horas

Volta Redonda – Um homem, de 36 anos, e uma mulher, de 19, foram presos por policiais do 28º BPM na noite desta terça-feira (15), na Rua 33, no bairro Vila Rica – Tiradentes, em Volta Redonda, suspeitos de tráfico de drogas. Além das prisões, um tablete de maconha, 19 trouxinhas da mesma droga e uma balança de precisão foram apreendidos.

Segundo a ocorrência, dois policiais, de folga, receberam a informação de que os suspeitos estariam traficando no local. Após abordagem, o casal foi flagrado com todo material apreendido. Um terceiro suspeito, ao notar a presença da PM, conseguiu fugir. Ele foi identificado e, de acordo com a PM, mora na localidade.

Após o flagrante, os dois suspeitos, presos, foram encaminhados para a 93ª DP (Volta Redonda).