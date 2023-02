Dois suspeitos de tráfico morrem em confronto com a PM em Angra dos Reis - Diário do Vale

Matéria publicada em 14 de fevereiro de 2023, 11:30 horas

Troca de tiros aconteceu no bairro Sapinhatuba I, onde foram apreendidos um revólver, uma pistola, um rádio comunicador e grande quantidade de drogas

Angra dos Reis – Dois suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas morreram após entrarem em confronto com policiais militares, no bairro Sapinhatuba I, em Angra dos Reis. Agentes do 33º Batalhão de Polícia Militar estavam em patrulhamento pela localidade nesta segunda-feira (13), quando foram recebidos a tiros e revidaram.

Após o cessar-fogo, os PMs encontraram dois homens baleados, que foram levados ao Hospital Municipal da Japuíba, mas não resistiram aos ferimentos.

Ao todo, foram apreendidos durante a ação: 239 pinos de cocaína, 228 pedras de crack, 182 trouxinhas de maconha, 39 bolas de haxixe, 29 frascos de loló, um revólver, uma pistola, uma balança de precisão e um rádio transmissor.

Quem souber informar sobre o paradeiro de outros suspeitos pode entrar em contato através do Disque Denúncia, que atende pelo número 0300 253 1177. O anonimato é garantido.