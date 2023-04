Dois suspeitos de violência contra a mulher são presos em Angra

Matéria publicada em 24 de abril de 2023, 15:16 horas

Angra dos Reis – Dois homens foram presos por suspeita de violência contra a mulher em ações de policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Angra dos Reis. Um foi detido na região do Frade, pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência. Já o segundo foi localizado no bairro Ariró e responderá por sequestro e cárcere privado, lesão corporal, e coação no curso do processo, todos na forma da Lei Maria da Penha.

Segundo os agentes, eles foram capturados em ações de cumprimento de mandados de prisão preventiva durante o final de semana, após trabalho de monitoramento e inteligência. Os suspeitos estão à disposição da Justiça.