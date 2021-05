Volta Redonda – Juliano Barbosa Ponizza Júnior, de 27 anos, e João Victor Costa de Almeida Inácio, de 22, suspeitos de terem participado de uma troca de tiros com policiais militares, não resistiram aos ferimentos. Eles foram baleados, segundo a PM, em um confronto com agentes, nas proximidades da Rua 15, no Padre Josimo, onde os policiais foram averiguar denúncia de tráfico numa área próxima à divisa do bairro com o Açude