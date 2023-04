Dois suspeitos são presos e adolescente é apreendido com revólver e drogas em Resende

Matéria publicada em 18 de abril de 2023, 19:21 horas

Resende – Um adolescente foi apreendido e dois homens foram presos, nesta terça-feira (18), com um revólver calibre 38, cinco munições, certa quantidade de drogas ainda não contabilizada, três rádios comunicadores e materiais para endolação. Ação foi realizada na Rua Almirante Vila Forte, no bairro Paraíso, em Resende, por policiais do 37º Batalhão de Polícia Militar.

Segundo os agentes, os suspeitos e o menor de idade foram encontrados após denúncias de um ponto de tráfico de drogas no local. Os três foram levados junto do material para a 89ª DP, onde a ocorrência está sendo registrada.