Dom Atacadista procura área de 25 mil m² para se instalar em Volta Redonda - Diário do Vale

Matéria publicada em 31 de março de 2023, 08:19 horas

Empresário se reuniu com prefeito Neto; loja deve gerar cerca de 300 empregos

Volta Redonda – O prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, recebeu na manhã desta quinta-feira (30), o diretor do Dom Atacadista, Murilo Martins. O empresário está à procura de uma área de 25 mil² para instalar uma unidade da rede na cidade.

“Se conseguirmos a área, vamos iniciar as obras ainda este ano”, disse Murilo, durante reunião com o prefeito.

A provável chegada do Dom Atacadista a Volta Redonda, consolida a cidade como a que mais concentra grandes redes do setor no Sul do Estado, com o Spani, Maxxi Atacado e Atacadão Volta Redonda. A rede Assaí também está preparando a área para o início das obras.