Dom Luiz Henrique se encontra com o Papa Francisco no Vaticano

Matéria publicada em 24 de agosto de 2022, 16:01 horas

O encontro aconteceu durante Audiência Geral, na Sala Paulo VI.

Vaticano- Na manhã desta quarta-feira, 24, o Bispo da Diocese de Barra do Piraí – Volta Redonda esteve com o Papa Francisco, no Vaticano. O encontro aconteceu durante Audiência Geral, na Sala Paulo VI.

O Bispo Diocesano está em viagem a Roma, para participar do Consistório que será realizado no próximo sábado, 27, em que serão criados 21 novos cardeais, dentre eles, Dom Paulo Cezar Costa, nascido em Valença, atual Arcebispo de Brasília e Dom Leonardo Steiner, Arcebispo de Manaus.

Após a Catequese com outros bispos e religiosos, Dom Luiz Henrique teve a oportunidade de cumprimentar o Papa Francisco e dirigir-lhe breves palavras. “Ao me apresentar como Bispo de Volta Redonda, o Papa entendeu o sentido e gracejou fazendo círculo com o dedo. Pedi a bênção dele por ocasião do nosso centenário, o qual fez prontamente”, disse o Bispo Diocesano.

Centenário da Diocese

O ano de 2022 é marcado pelos 100 anos de fundação da Diocese de Barra do Piraí – Volta Redonda. Ela foi criada pelo Papa Pio XI em 4 de dezembro de 1922. De seu vasto território destacado da Diocese de Niterói, foram desmembradas a Diocese de Valença, em 1925, a Diocese de Nova Iguaçu, em 1960, e a Diocese de Itaguaí, em 1980.

O dia 4 de dezembro será marcado por uma grande celebração na Ilha São João, em Volta Redonda.

Confira o momento da vista de Dom Luiz Henrique com o Papa Francisco aqui.