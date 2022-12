Domicílios ainda não recenseados devem ligar para o Disque-Censo 137 - Diário do Vale

Matéria publicada em 27 de dezembro de 2022, 15:03 horas

Os moradores de domicílios onde ainda ninguém respondeu ao Censo 2022 devem ligar para o Disque-Censo 137, que passa a atender a todos os estados do país a partir desta terça-feira (27). O serviço será disponibilizado de forma gradativa nos municípios de acordo com o andamento da coleta em cada local.

A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone fixo ou celular todo os dias da semana das 8h às 21h30.

Com mais de 80% da população recenseada, a etapa final de coleta deve ser agilizada com o atendimento telefônico, que conta com 120 agentes censitários de pesquisa. A coleta do Censo começou em agosto de 2022 com recenseadores do IBGE visitando todos os domicílios.

Lançado em 30 de novembro no Piauí e em Sergipe, dois estados onde a coleta se encontra em estágio final, o Disque-Censo 137 é inédito na história dos censos demográficos do IBGE. O serviço já recebeu mais de 430 chamadas até 23 de dezembro.

O 137 é um telefone disponibilizado ao IBGE pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e configura um serviço de utilidade pública. As ligações são recebidas por atendentes de uma central de atendimento específica para esse serviço. Para o atendimento, o IBGE conta com 120 agentes censitários de pesquisa por telefone, trabalhando todos os dias (incluindo fins de semana e feriados), das 8h às 21h30.

“Com o Disque-Censo, o IBGE pretende oferecer um serviço à população de forma que qualquer pessoa que não tenha sido recenseada reivindique esse direito e não fique de fora do Censo 2022, garantindo uma cobertura ainda mais precisa do território”, afirma a diretora-adjunta de Pesquisas do IBGE, Maria Lucia Vieira.

Ao receber a ligação, os atendentes pedem que o morador se certifique de que nenhuma outra pessoa que reside no domicílio respondeu ao Censo, pois basta que um morador forneça as informações por todos. Caso o morador confirme que ninguém no domicílio respondeu, a ligação prossegue e o atendente solicita o endereço para verificação.

A partir da conferência no banco de dados, o atendente informa ao morador se o endereço consta como visitado ou não. Se o domicílio tiver sido visitado, a informação é passada ao morador e o atendimento é encerrado. Caso o endereço não tenha sido visitado, o atendente informará que um recenseador irá presencialmente ao domicílio.

“Nenhuma informação do questionário é passada ao solicitante, tampouco é mencionado o nome de outros moradores do endereço informado”, ressalta a coordenadora substituta do Centro de Apoio ao Censo (CAC), Larissa Catalá. Segundo ela, durante os 13 dias em que o serviço estava disponível apenas no Piauí e em Sergipe, foram recebidas 114 ligações, das quais 95 se referiam a moradores não recenseados. Nesses casos, são abertos “chamados” para as equipes locais, para que entrem em contato com os moradores e agendem um dia para visitar o domicílio.

No dia 12 de dezembro, foram incluídos os estados de Alagoas e Rio Grande Norte e o atendimento aumentou. Na semana em que eram atendidos apenas os quatro estados, foram registrados 172 chamados, dos quais 155 se referiam a pessoas não recenseadas.

“Com a abertura para diversos municípios do país no dia 19 de dezembro, foi possível atender 147 moradores até o dia 23, dos quais 142 ainda não tinham respondido o Censo. Então passamos de uma média de 10 atendimentos por dia (quando o serviço estava disponível para apenas dois estados) para aproximadamente 25 (quando o serviço estava disponível para quatro estados) e mais recentemente para quase 30 (quando o serviço foi disponibilizado para diversos municípios de diversos estados). Esperamos que as ligações aumentem bastante nas próximas semanas”, conclui Larissa.