Dominicana é extraditada após violar liberdade provisória no Brasil

Rio de Janeiro – O Núcleo de Cooperação Internacional (NCI/Interpol) da Polícia Federal realizou, na madrugada desta quinta-feira (8), a extradição de uma cidadã dominicana de volta ao Brasil. Ela foi incluída na lista de Difusão Vermelha da Interpol após descumprir as condições da liberdade provisória, que lhe proibiam de deixar o país.

A mulher havia sido presa no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Galeão) em outubro de 2023, enquanto tentava embarcar em um voo comercial com conexão em Buenos Aires, na Argentina, antes de seguir para seu destino final em Paris, na França.

Na ocasião, policiais federais da Delegacia Especial da PF no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (DEAIN) realizaram a prisão após identificarem o uso de um passaporte colombiano falsificado.

Na época de sua prisão, uma equipe de policiais federais, em cooperação com a polícia colombiana no Centro de Cooperação Policial Internacional da Polícia Federal no Rio de Janeiro (CCPI), investigava o aumento do fluxo migratório ilegal de cidadãos dominicanos que utilizavam passaportes colombianos falsificados. A equipe do CCPI estava no Aeroporto do Galeão para entrevistar passageiros portadores de passaportes colombianos. Durante a abordagem, os agentes notaram comportamento suspeito da passageira, o que levou à análise do passaporte e à confirmação de sua falsificação.

Após a audiência de custódia, a mulher teve a liberdade concedida com a condição de permanecer na cidade à disposição da Justiça. Contudo, ela retornou ao seu país de origem, o que motivou a 6ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro a solicitar sua extradição à Interpol.

Após os procedimentos de praxe, a presa foi encaminhada ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça. Ela responderá pelos crimes de uso de documento falso e falsidade ideológica, cujas penas podem ultrapassar os 10 anos de reclusão.