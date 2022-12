Dona do meu estilo - Diário do Vale

Matéria publicada em 15 de dezembro de 2022, 13:19 horas

Roupa não me veste apenas, mas mostra muito do que sinto no dia, do quanto eu quero me divertir e o que eu quero transmitir.

O que eu mais escuto das pessoas é: “queria ter essa coragem para usar várias cores, brilhos e estampas que você tem, queria sair por aí com essas roupas, mas em mim não fica legal, chama muita atenção…eu não consigo!”

Não precisa ter vergonha para usar a roupa que você gosta, a gente não pode é passar vontade!!! E quando a gente se liberta dos olhares, dos julgamentos e dos preconceitos que temos com nós mesmos, o ato de se vestir vira uma terapia prazerosa e que se renova todo dia!

Sabe de uma coisa, eu acho uma grande bobagem esse negócio de esperar ocasião, pois quando eu compro ou ganho algo que gostei, quero usar imediatamente, e crio a oportunidade para isso, simples assim, rsrs! E ao usar um look que eu gosto, mesmo que não seja muito ortodoxo, é quando mais recebo elogios, as pessoas percebem a nossa sensação de alegria e autoconfiança. E está aí sabe, a grande vantagem de nos vestirmos para nós mesmas e tornarmos esses momentos divertidos e especiais: temos livre arbítrio sobre nossos corpos, o nosso conforto e o que é considerado adequado ou não para a sociedade.

Seja livre, seja você! Seja a dona do seu estilo!