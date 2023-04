Dono de bar é encontrado morto em Resende

Matéria publicada em 10 de abril de 2023, 08:13 horas

Vítima foi baleada

Resende – Adriano Astorga Salvador, de 55 anos foi encontrado morto, dentro de seu próprio bar, no bairro Surubi, em Resende, neste domingo (9).

Agentes do 37º Batalhão foram ao estabelecimento após receberem denúncias do possível homicídio, e encontraram a vítima atrás de um balcão, morta com disparos de arma de fogo. Segundo os policiais, os suspeitos teriam chegado ao local em um Chevrolet Captiva branco, e fugido após o crime.

A perícia foi acionada e encontrou, no local, um revólver calibre 32, um carregador com 15 munições e uma base de carregador para rádio portátil.

A ocorrência foi registrada na 89ª DP e, até o momento desta publicação, ninguém foi preso.