Dono de bar em São Paulo é preso por suspeita tráfico em Resende

São Paulo/Resende – Uma operação da Polícia Civil levou à prisão um homem de 27 anos, suspeito de fornecer drogas para o tráfico em Resende. As informações são da jornalista Elisa Veiga. A detenção aconteceu no bairro do Cursino, na Zona Sul de São Paulo, capital. Ele foi localizado em um bar, onde foram encontradas drogas. Após investigações, a Polícia Civil solicitou à Justiça um mandado de prisão – que foi concedido e cumprido nesta quinta-feira (25). O homem permaneceu preso no 26º Distrito Policial de São Paulo e está sendo investigado pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro.

Segundo as investigações – que tiveram início após duas apreensões feitas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Dutra – o homem seria integrante de uma facção criminosa paulista e, além de transportar drogas para Resende, também abasteceria pontos de venda de drogas no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio. A estimativa é que mais de 300 kg de cocaína tenham sido distribuídos no último trimestre nestas áreas.

A operação realizada pela Polícia Civil contou com o apoio da Polícia Civil de São Paulo. O homem foi transferido para a Delegacia de Resende, onde ficará à disposição da Justiça.