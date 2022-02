Donos de pets do bairro São Caetano, em Resende, receberam nesta sexta-feira o serviço do Castramóvel da prefeitura

Triagem e marcação iniciaram nesta sexta-feira, dia 4, e seguirão até atender toda a demanda do bairro, sempre das 9h às 15h

Resende- A Prefeitura de Resende iniciou nesta sexta-feira, dia 4, os serviços do Castramóvel para cães e gatos no bairro São Caetano. O trailer já está instalado na Praça Benedito Rodrigues e a triagem e marcação acontecerão até atender toda a demanda do bairro. O horário de funcionamento do castramóvel será das 9h às 15h.

O tutor interessado em castrar seus cães e gatos deve ser maior de 18 anos e apresentar um documento de identidade oficial com foto e um comprovante de residência.

Vale destacar que após o processo de triagem e marcação, os profissionais do trailer entrarão em contato com o tutor para o animal ser operado.

-O castramóvel é pioneiro na região e começou a funcionar ainda em 2020 em Resende e tem beneficiado a população canina e felina do nosso município. O projeto possui dois castramóveis e a seleção dos locais acontece segundo a demanda e geralmente são destinados aos animais que vivem em áreas afastadas ou na zona rural. A gestão municipal trabalha para garantir uma saúde pública de qualidade também para os pets. Além do serviço de castração itinerante, o município possui o Hospital Veterinário Público que desde 2020 já realizou milhares de atendimentos e dezenas de cirurgias, assim como também receberá em breve a farmácia veterinária pública para entrega de medicamentos, que já está com o prédio em construção – disse o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

A gestão municipal lembra que para passar pelo procedimento, os animais devem ter, pelo menos, seis meses de vida e estar em bom estado de saúde e sem enfermidades. A exceção é apenas para os cachorros que têm o focinho achatado ou curto, condição chamada de canina braquicefálica.

A equipe do Centro de Controle de Zoonoses realiza os procedimentos seguindo as medidas de prevenção à Covid-19. Os trailers já percorreram diferentes localidades como: distrito de Vargem Grande; Fazenda da Barra I, II e III; Surubi Velho; Engenheiro Passos; Parque Minas Gerais, incluindo o atendimento aos animais dos Condomínios Gardênia e Tulipa; Parque Tobogã; Campos Elíseos e Serrinha.

Os dois castramóveis foram fabricados em Botucatu (SP) e funcionam como trailers com a estrutura necessária para os procedimentos. Cada módulo possui quatro salas: uma de preparo animal; outra de antissepsia e paramentação; uma sala cirúrgica; e uma de recuperação e prescrição médica.