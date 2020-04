Donos de pousadas da região contabilizam prejuízos da quarentena

Matéria publicada em 3 de abril de 2020, 09:27 horas

Sul Fluminense – A quarentena em toda região Sul Fluminense fez com que quase todo o comércio e serviços em geral fechassem as portas por tempo indeterminado, incluindo os serviços voltados para hospedagens. Por isso os donos dos estabelecimentos voltados para o turismo estão contabilizando no papel os prejuízos que o novo coronavírus e o isolamento social provocaram nas últimas semanas e continuarão provocando até que a quarentena seja encerrada.

Além da preocupação financeira, pousadas e hotéis precisam se preocupar com a vida de seus funcionários para que não corram risco de contrair a Covid-19 no dia-a-dia, mas também necessitam que alguém tome conta do espaço físico do estabelecimento para evitar saques e furtos, e das reservas que foram feitas para os próximos meses.

Itatiaia

Estas são algumas de outras preocupações de Guaraci Osório Viegas, de 55 anos, gerente de uma pousada de Itatiaia, que concedeu férias coletivas para todos os 13 funcionários.

– Está tudo parado por aqui desde quando a prefeitura lançou um decreto municipal que fechou tudo. Estamos com problema grande em relação as reservas já pagas para o período em que estamos fechados. Estamos conscientes que no momento dessa crise de pandemia o melhor é o isolamento apesar, apesar dos prejuízos – destacou o gerente.

A pousada possui 17 suítes que comportam 56 hóspedes no total. A expectativa de Guaraci era de que no mês de maio, período que o frio se aproxima, a pousada enchesse de reservas, mas com a quarentena pode ser que não seja possível.

– Mês de abril é fraco, mas em maio é bom pelo início do frio, além de ser mês das mães e é o período em que recebemos recém-casados. A maioria dos hóspedes está aceitando cartas de créditos para gastarem depois do retorno das atividades, já devolvemos alguns valores, mas o problema é que as entradas pararam e continuamos com as despesas de pessoal e fornecedores, isto descapitaliza muito rápido – explicou Guaraci.

A prefeitura de Itatiaia suspendeu o acesso de ônibus, micro-ônibus e vans de turismo por 30 dias, em Penedo, no Parque Nacional do Itatiaia, na região de Maringá e Maromba, além de todo o município. A medida está no decreto nº 3407/20, que está em vigor desde o dia 20 de março.

O prefeito, Eduardo Guedes também determinou o fechamento dos acessoas à cidade, instalando manilhas em pontos estratégicos e barreiras de controle para entrada e saída do município.

Angra dos Reis

Sérgio Guimarães, de 73 anos, proprietário de uma pousada de Angra dos Reis, localizada junto à praia na Enseada da Biscaia, destacou que sua preocupação é a forma que o mercado se comportará após a quarentena.

– Os desdobramentos são imprevisíveis. A falta de receita vai obrigar muita gente a fechar seus negócios ou vendê-los ao preço de oportunidade. Aqui em Angra, a TurisAngra, o Convention Bureau, o Sebrae, cada um dentro de suas competências e limitações vêm conduzindo muito bem a situação, informando e buscando soluções para o setor. Paralelamente, estamos direcionando esforços nas mídias sociais no sentido de continuar mostrando o destino de Angra, suas belezas, sua responsabilidade diante do problema que estamos vivendo e dando também visibilidade à nossa marca – relatou o proprietário.

Ele comentou que a expectativa para os próximos meses era alta. A pousada, que possui 14 apartamentos, tinha todo o estabelecimento reservado para a Semana Santa, que seria entre os dias cinco e 11 de abril. O restante do mês de abril já tinha 60% das reservas confirmadas, em maio 40% de ocupação e algumas consultas para o mês de junho.

– As reservas que tínhamos fechado até junho, algumas foram canceladas outras remarcadas para o segundo semestre. Por determinação da prefeitura fomos impedidos a trabalhar por motivo de força maior e antecipamos as férias dos nossos funcionários. Nossos compromissos estão sendo honrados dentro do possível. Na verdade temos duas opções: ou morremos de uma coisa ou de outra – disse Sérgio Guimarães.

A prefeitura de Angra dos Reis determinou o fechamento do comércio local no dia 22 de março, em um decreto divulgado no Boletim Oficial do Município, nº 1148, disponível no site da prefeitura. Segundo o documento, as medidas durariam 15 dias, ou seja, até a próxima segunda-feira (06), porém é possível que seja prorrogado por mais 15, pois o município possui dois casos confirmados de Covid-19, sendo que um deles é de uma grávida.

Paraty

O gerente de uma pousada localizada no bairro Caborê, em Paraty, Oswaldo Bozzetti, também tomou medidas para assegurar seus funcionários e a pousada. Boa parte dos funcionários receberam férias, enquanto três seguem trabalhando para resguardar o patrimônio.

– Estamos fazendo um trabalho com nossas reservas para reagendamento junto aos clientes e graças a Deus cerca de 95% estão aceitando reagendar. Fechamos a pousada até dia 15 desse mês. Ainda não sei a dimensão de prejuízos porque estou esperando as informações do nossos contador em relação à pagamento do governo para pequenas e médias empresas. Sigo trabalhando em administrar a pousada, me adaptando ao sistema de home office para deixar tudo pronto quando reabrirmos – concluiu Oswaldo.

A pousada, que tem capacidade para receber 100 hóspedes, receberia uma grande demanda de pessoas nos próximos feriados.

A prefeitura de Paraty também decretou medidas de prevenir a proliferação do coronavírus pelo município, fechando alguns comércios, deixando apenas os serviços essenciais funcionando.