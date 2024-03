Dorival Jr convoca seleção para amistosos contra Inglaterra e Espanha

Rio de Janeiro – O novo treinador da Seleção Brasileira, Dorival Jr divulgou nesta sexta-feira (1º), na sede da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, no Rio de Janeiro, a sua primeira lista com os 26 jogadores convocados para defender o Brasil nos amistosos contra Inglaterra e Espanha.

No dia 23, o Brasil enfrenta a Inglaterra, no Estádio de Wembley, em Londres e no dia 26, enfrenta a no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid.

A lista de Dorival apresenta algumas novidades como as convocações de jogadores como os meias Andreas Pereira, João Gomes e Pablo Maia, do zagueiro Murillo e do goleiro Rafael e o atacante Savinho.

Desde quando assumiu o comando da Seleção Brasileira, no dia 11 de fevereiro, o treinador e os integrantes da sua comissão técnica realizaram observações de jogadores que atuam no Brasil e no exterior e acompanharam treinamentos dos clubes.

Confira abaixo a lista de convocados

Goleiros: Bento (Athletico-PR), Ederson (Manchester City) e Rafael (São Paulo);

Laterais: Danilo (Juventus), Yan Couto (Girona), Ayrton Lucas (Flamengo) e Wendell (Porto);

Zagueiros: Beraldo (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG) e Murilo (Palmeiras);

Meio-campo: André (Fluminense), Andreas Pereira (Fulham), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Douglas Luiz (Aston Villa), João Gomes (Wolverhampton), Lucas Paquetá (West Ham) e Pablo Maia (São Paulo);

Atacantes: Endrick (Palmeiras), Gabriel Martinelli (Arsenal), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Girona) e Vini Jr (Real Madrid).