Dorival Júnior é apresentado como novo treinador da Seleção Brasileira de Futebol

Rio de Janeiro – A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) apresentou na tarde desta quinta-feira (11), na sua sede no Rio de Janeiro, o treinador Dorival Junior, que comandará a seleção masculina.

Dorival chega a Seleção Brasileira após temporadas vitoriosas por Flamengo (2022), onde conquistou a Copa Libertadora e a Copa do Brasil e São Paulo (2023), quando conduziu o tricolor paulista ao inédito título da Copa do Brasil.

Os primeiros desafios do treinador no comando da seleção canarinho serão os amistosos contra Espanha e Inglaterra em março na Europa. Além dos amistosos caberá a ele conduzir a equipe na Copa América, que será disputada entre junho e julho nos Estados Unidos e também nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

O treinador afirmou estar emocionado com a missão de comandar a Seleção Brasileira e convocou a torcida para apoiar a equipe.

– É uma satisfação, estou sinceramente emocionado, depois de tudo que eu vivi, de tudo que eu passei. Estou aqui para fazer a primeira convocação: a do torcedor brasileiro. Que acredite mais na seleção, que viva mais a seleção”, convocou o treinador.