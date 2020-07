Dos 117 motoristas de aplicativo um testa positivo para Covid-19, em Barra Mansa

Matéria publicada em 2 de julho de 2020, 17:10 horas

Barra Mansa – A prefeitura de Barra Mansa realizou testes rápidos da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, em motoristas de aplicativo nesta quinta-feira, de 8h às 16h. Dos 117 motoristas testados hoje, um testou positivo para a doença. Na próxima sexta-feira (03), ocorrerá nova testagem, das 8h às 16h, no pátio da prefeitura.

O serviço foi dividido em dois dias, sendo que o primeiro foi destinado aos condutores dos veículos com placas que finalizam com os números entre zero e quatro. Na sexta-feira, motoristas com as placas que terminam entre os números cinco e nove realizarão os testes.

Sérgio Gomes, secretário de Saúde de Barra Mansa, associou a importância da iniciativa ao aumento no número de profissionais trabalhando como motoristas de aplicativos.

– Há uma grande adesão do público em relação ao uso desse serviço. Por isso, a importância em realizar o procedimento. Nossa expectativa é atender o maior número possível de profissionais e garantir que a população esteja segura ao fazer uso desses aplicativos – disse.

A gerente de Vigilância em Saúde, Juliana de Souza Machado, falou sobre os procedimentos tomados quando o resultado é reagente para o vírus.

– Imediatamente, fazemos o direcionamento desses pacientes para o Centro de Tratamento e Triagem da Covid-19 e orientamos o isolamento durante o período de contaminação. No caso positivo desta ação, além do procedimento padrão, agendamos uma visita na casa da pessoa para fazermos a testagem em seus familiares – esclareceu.

Luciano Souza, morador do bairro Boa Sorte, que há quatro meses iniciou a função de motorista de aplicativo, destacou que a iniciativa é importante e necessária.

– Normalmente, eu faço de 15 a 20 corridas por dia. Nós que trabalhamos com o aplicativo, lidamos com muita gente e corremos o risco de pegar um passageiro que esteja com o vírus. Essa ação é uma forma de avaliar nossa saúde, nos tranquilizar ou alertar sobre a doença – concluiu.