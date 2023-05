Doutor Luizinho diz que Hospital Regional deveria levar o nome de Neto

Matéria publicada em 8 de maio de 2023, 12:00 horas

Secretário de Estado de Saúde afirma que prefeito foi o grande responsável pela obra ter saído do papel

Volta Redonda – O Secretário de Estado de Saúde, Doutor Luizinho, afirmou que o Hospital Regional deveria levar o nome do prefeito de Volta Redonda Antonio Francisco Neto, caso não tivesse recebido o nome de Zilda Arns. A afirmação foi feita no último fim de semana, quando Luizinho esteve na cidade para a entrega de ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O secretário deu a declaração no palanque montado para receber as autoridades no estacionamento do Hospital Regional. No local estavam quase uma dezena de prefeitos, deputados estaduais, federais e vereadores, além do governador Cláudio Castro, do vice Thiago Pampolha e de outros secretários estaduais.

Luizinho lembrou da insistência de Neto para que o Hospital Regional fosse construído, bem como dos benefícios que hoje são proporcionados na unidade.

– Esse hospital deveria levar o nome do Neto, que ainda lá atrás foi perseverante para que a obra fosse iniciada e terminada. Graças a esse hospital, milhares de pessoas foram salvas na pandemia. Hoje, temos um centro cirúrgico funcionando e que vai fazer cada vez mais procedimentos. O aparelho de tomografia está aqui funcionando. Vamos avançar cada vez mais com a nossa saúde – disse o secretário.

Neto ressaltou que a obra teve o custo de R$ 2,6 mil por metro quadrado, quando a média para serviços em hospitais do mesmo porte era de R$ 6 mil. “Esse hospital deveria levar o nome do Sebastião Faria”, disse Neto, destacando o papel do engenheiro, que hoje é vice prefeito, na construção da unidade.

De Elefante Branco a Salva Vidas

No mesmo evento, o prefeito de Quatis, Aluísio D’Elias, ressaltou que uma das vidas salvas pelo Hospital Regional. “Sou testemunha da importância deste hospital, pois meu pai ficou internado aqui por 11 dias. Quero parabenizar ainda todos os funcionários, que fizeram a diferença”, destacou.

O Hospital Regional tem hoje papel fundamental no desenvolvimento das politicas publicas do Estado, mas durante a obra chegou a ser taxado como “elefante branco”, principalmente por adversários políticos do prefeito de Volta Redonda.

“Toda grande obra se torna alvo de críticas. Algumas podem ser construtivas, outras são apenas politicagem. Quando temos certeza de que estamos fazendo o bem, temos de ser firmes”, disse Neto.