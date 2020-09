Doze animais silvestres são apreendidos em feira livre de Volta Redonda

Matéria publicada em 21 de setembro de 2020, 12:31 horas

Feirante foi multado e os pássaros foram levados para o Zoo-VR

(Foto: Divulgação)

Volta Redonda – Profissionais das secretarias de Meio Ambiente (SMMA) e de Fazenda (SMF), além da Guarda Municipal Ambiental, apreenderam 12 pássaros silvestres, no último domingo (20), no bairro Sessenta, em Volta Redonda. O flagrante ocorreu na Rua Sessenta, após os agentes atenderem as ocorrências registradas pelo aplicativo Fiscaliza VR.

Ao todo foram apreendidas três calopsitas, dois Agapornis, sete canários, e seis gaiolas. A SMMA emitiu um auto de infração para o feirante, pela prática de comércio irregular e descumprimento às leis municipais 5.114/14 e 4.438/08, e pela SMF, pela prática de comércio de produto divergente da especificada em alvará, conforme Decreto 13.302/14 e Lei Municipal 1415/76.

Os pássaros foram levados para o Zoo-VR (Zoológico Municipal de Volta Redonda) para receberem avaliação da equipe veterinária e ficarão de quarentena para observação, até que possam ser colocados para exposição no zoológico.

Alexsandra Fernandes, coordenadora de Proteção e Bem Estar Animal da SMMA, afirmou que a prática de comércio irregular ou ilegal de animais em Volta Redonda é passível de multa e apreensão dos animais.

– A orientação é para que as pessoas não fomentem o comércio irregular ou ilegal de animais. Vamos combater esse crime ambiental na nossa cidade e qualquer um pode denunciar crimes dessa natureza pelo Fiscaliza VR – alertou Alexsandra.