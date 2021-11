DPU-VR promove seminário sobre quilombolas e coletivos urbanos do Sul Fluminense

Matéria publicada em 1 de novembro de 2021, 16:17 horas

Volta Redonda- A Defensoria Pública da União (DPU) em Volta Redonda, articulada com diferentes coletivos Urbanos e Comunidades Quilombolas, mais a UFF(Universidade Federal Fluminense), MEP(Movimento Ética na Política), Fórum Justiça e Museu Nacional, promoverá na quarta-feira, dia 3, o I Seminário/Encontro Virtual sobre Palmares nas Comunidades Quilombolas e nos Coletivos Urbanos do Sul-Fluminense.

Segundo nota da DPU, o evento ocorrerá às 18 horas, com transmissão pelo canal da DPU no Youtube (https://www.youtube.com/dpuoficial) , sendo parte da Ação Cultural realizada a partir da aquisição (e distribuição às comunidades quilombolas) de centenas de exemplares das obras (HQ) CUMBE (mostra a resistência contra a violência das senzalas brasileiras) e ANGOLA JANGA (conta a história do maior quilombo brasileiro, Palmares, marco de resistência na luta contra a escravidão), do escritor Marcelo D’Salete (professor, ilustrador e quadrinista, graduado em artes plásticas e mestre em história da arte). O escritor participará de breve diálogo sobre as obras com as lideranças das comunidades quilombolas de nossa região.

O seminário é abertos e contará com participação de cidadãos(ãs) e de lideranças como você para conhecer o envolvente projeto – “A DPU VAI AONDE O POVO POBRE ESTÁ”, (https://promocaodedireitoshumanos.dpu.def.br/a-dpu-vai…/