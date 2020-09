Dr. Magno morre em acidente de moto

Matéria publicada em 19 de setembro de 2020, 19:56 horas

Pinheiral – O pré-candidato a prefeito de Pinheiral apontado na convenção do DC, Dr. Magno, morreu em um acidente no km 268 da BR-393, em Barra do Piraí. A motocicleta que ele conduzia se chocou com uma carreta.

Dr. Magno tinha 38 anos, era vereador em Pinheiral e havia sido escolhido no dia 13 (domingo) para representar o DC (Democracia Cristã) na disputa pela Prefeitura de Pinheiral. O pré-candidato a vice-prefeito é Rivalney Pedrosa.

O corpo do Dr. Magno foi levado para o Instituto Médico Legal, no bairro Três Poços, em Volta Redonda. A necropsia já foi feita e o corpo está sendo liberado para a família. O velório será na Câmara Municipal de Pinheiral. O horário ainda não foi definido.

O prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa, vai decretar luto oficial por três dias em função da morte do vereador.

História de vida

Vindo de família humilde, Magno trabalhou como garçom em uma lanchonete em frente à antiga faculdade de Odontologia do Unifoa, no Aterrado. Trabalhava de dia e estudava à noite. Tornou-se advogado e foi eleito vereador em Pinheiral. Estava se preparando para disputar a prefeitura. Magno deixa viúva e um filho de quatro anos.

Projeto

Em 15 de abril, Dr. Magno protocolou na Câmara de Municipal, um projeto de lei que propunha reduzir em 50% o salário do prefeito Ednardo Barbosa, da vice-prefeita, dos secretários municipais e vereadores, enquanto durar o estado de calamidade pública. Além disso, o projeto previa que os vencimentos dos cargos comissionados dos Poderes Legislativo e Executivo sejam reduzidos, em 20%, durante o mesmo período. A iniciativa foi rejeitada em plenário.

Depoimentos

Dr. Magno participava da Ordem Maçônica em Pinheiral. O Venerável Mestre da ordem em Pinheiral, João Batista, afirmou que está chocado e abalado com o ocorrido: “Foi uma morte inesperada e brutal. O irmão Magno era jovem, com grande perspectiva de vida, e era muito querido por todos com quem convivia. Confiamos que o Grande Arquiteto do Universo o levará pelo caminho da luz e consolará sua família e os muitos amigos que ele tinha”.

O presidente do DIÁRIO DO VALE, jornalista Aurélio Paiva, comentou sobre a morte do vereador:

– Foi um grande amigo e irmão. Os jornalistas de Volta Redonda se encontravam no bar em frente à Odontologia do Unifoa, no Aterrado. Ele era um jovem garçom, que conversava conosco o tempo todo. Do seu salário de garçom fez a faculdade, se tornou um vereador de destaque e era candidato a prefeito. Era de uma humildade, honestidade e humanidade inquestionáveis. Ele se foi jovem. Que fique como exemplo a todos de todas a idades. E que Deus proteja e conforte sua família.

O deputado estadual Marcelo Cabeleireiro também se manifestou sobre a morte do Dr. Magno: “Com imenso pesar, venho prestar minhas condolências aos familiares, amigos e toda equipe do Dr. Magno, que faleceu nesta tarde vítima de um acidente.”

“Tive a honra e grande prazer de conhecê-lo e estar caminhando ao seu lado na vida política. ”

“Recentemente, estivemos juntos em Pinheiral na convenção partidária e em nome do Democracia Cristã (DC), o qual estou presidente em exercício, quero registrar os mais profundos sentimentos!”

“Rogo a Deus para que conforte os corações neste momento de dor, tão difícil para todos que tiveram a oportunidade de conhecer o Dr. Magno. Um homem de caráter, exemplo de político e que infelizmente nos deixou tão precocemente, aos 38 anos.

Esteja em paz, meu amigo!”