Dra. Ana Maria Calderoni reinaugura clínica em Volta Redonda

As instalações, segundo ela, refletem o compromisso contínuo com a excelência em odontologia. O projeto e execução foram de responsabilidade do arquiteto Clayton Macedo.

Volta Redonda – A Clínica Odontológica da Dra. Ana Maria Calderoni, especialista em Cirurgia Buco Maxilo Facial, Pacientes Portadores de Necessidades Especiais, Odontologia Oncológica e Laserterapia foi reinaugurada no último dia 28. A clínica fica localizada no Ed Cecisa 2, sala 619, Vila Santa Cecília.