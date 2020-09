Drable afirma que ocupação de leitos de UTI da rede municipal está em 19%

Matéria publicada em 31 de agosto de 2020, 19:42 horas

Barra Mansa – O prefeito Rodrigo Drable atualizou os casos de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, na noite desta segunda-feira (31), durante live nas redes sociais. Segundo ele, Barra Mansa já notificou 10.330 exames, sendo que 2.515 testaram positivo para Covid-19 e 7.780 casos foram descartados. Ao todo são 35 casos considerados suspeitos e 101 mortes confirmadas pela doença.

Drable também mencionou que quatro leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) estão sendo ocupados por pacientes, o que equivale a 19% da taxa de ocupação da rede municipal. Além de que 16 leitos clínicos da Santa Casa e sete leitos do Centro de Triagem estão sendo ocupados por pacientes, o que equivale a 33% da taxa de ocupação da rede municipal.

Ele também destacou que nenhum respirador está sendo utilizado no momento e declarou sobre a possibilidade do município retomar a “normalidade”.

– Eu avalio que se nós continuarmos no passo em que estamos, talvez em 60 dias nós consigamos voltar muito próximo a normalidade daquilo que vivíamos antes. Claro que com os cuidados que serão permanentes pelos próximos tempos até termos a vacina. Mas o avanço está sendo muito significado, e se nós compararmos os números de Barra Mansa com as cidades ao redor, estamos muito em frente – afirmou o prefeito, que agradeceu pela dedicação dos profissionais de saúde com o cuidado aos pacientes que estão sendo atendidos nas unidades.