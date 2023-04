Drable anuncia ações de prevenção à violência nas unidades escolares da rede municipal

Matéria publicada em 10 de abril de 2023, 19:54 horas

Medidas incluem instalação de câmeras e ampliação do trabalho da Ronda Escolar

Barra Mansa – O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, anunciou, na manhã desta segunda-feira (10), a instalação de câmeras de segurança em todas as unidades escolares do município. A ação vai beneficiar as 70 escolas e creches da rede municipal. Os trabalhos serão coordenados pelas secretarias de Educação e de Ordem Pública e devem ser realizados em breve.

Rodrigo enfatizou que a tragédia ocorrida recentemente na cidade de Blumenau, em Santa Catarina, serve de alerta para a proteção dos estudantes e funcionários dos estabelecimentos educativos, bem como reforça a necessidade de um trabalho contínuo nesse sentido. “Estamos implementando ações importantes para aumentar a segurança e permitir que as nossas crianças tenham paz para estudar, assim como seus pais tenham tranquilidade para deixar seus filhos nas escolas. Além da instalação de câmeras em todas as escolas da rede municipal, nós aumentaremos a ronda escolar, que já é um modelo para vários municípios”, declarou o prefeito.

A respeito da ampliação do serviço da Ronda Escolar, o secretário de Ordem Pública, Capitão Daniel Abreu, informou que serão adquiridas novas viaturas, possibilitando colocar mais guardas no roteiro de patrulhamento e atender mais escolas ao mesmo tempo. Além disso, a Guarda Municipal já conta com um canal direto onde os diretores das escolas podem acionar os agentes de plantão. “As câmeras serão mais uma forma de observação. Teremos uma central 24 horas onde uma equipe vai monitorar as imagens para que possam detectar algo diferente acontecendo e também auxiliar os órgãos de segurança em suas investigações. Com as ferramentas disponíveis, nós poderemos identificar possíveis autores de crimes e pessoas que estejam colocando em risco nossos estudantes”, informou.

O secretário de Educação, Marcus Barros, disse que a rede municipal já obedece a uma série de protocolos para entrada e saída das escolas. “Algumas de nossas unidades, inclusive, já são monitoradas por câmeras. Esse novo passo que o Governo Municipal vai dar certamente terá uma grande importância para aumentar a segurança de nossos alunos”, contou.

Reforço

Durante o encontro, Rodrigo Drable também falou sobre a aquisição de um cão farejador, especificamente treinado pela Guarda Municipal para encontrar armas e drogas. “Esse cão será utilizado nas escolas e suas imediações. Nós sabemos que as drogas são um problema recorrente na sociedade. Com essas ações que o município está adotando, nós teremos, nas próximas semanas e meses, a percepção desses serviços sendo colocados em prática”, comentou.

O inspetor Glécio Fabiano de Moura informou que a previsão de chegada do cão no reforço da segurança será de 90 dias após sua seleção. Ele destacou ainda que o cão de detecção possui um olfato cerca de 50 vezes maior que o dos seres humanos. “O nariz humano conta com cerca de cinco milhões de células olfativas, um número pequeno, se comparado às 250 milhões de células que existem no focinho do cão. Ele consegue detectar uma variabilidade maior de cheiros e será crucial na prevenção do crime e nos trabalhos operacionais das forças de segurança de Barra Mansa no combate ao tráfico de entorpecentes e armas”, concluiu.